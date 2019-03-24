Ванкувер, Канада, 24 марта, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Хоккеисты «Калгари Флеймз» одержали победу над клубом «Ванкувер Кэннакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Resolute Символика клуба Калгари (НХЛ)

Игра проходила на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы на счету Майка Джордано (10-я минута), Гарнета Хэтэуэя (38-я) и Эндрю Манджапане (48-я).

На все это «Ванкувер» смог ответить единственной шайбой Брока Бёзера на 41-й минуте, заброшенной им при игре 4×3.

Отметим, по итогам матча «Калгари» со 101 очком является безусловным лидером западной конференции НХЛ, обеспечив себе выход в плей-офф лиги. «Ванкувер» там же на тринадцатой строчке турнирной таблицы с 74 очками.