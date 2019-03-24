Баку, 24 марта, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате взрыа в жилом доме на севере Азербайджана. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба МЧС страны.

(сс) thomasstaub Взрыв

Сообщается, что взрыв произошёл в Габалинском районе Азербайджана в одноэтажном четырёхкомнатном жилом доме общей площадью 240 кв. метров. По предварительной информации взрыв произошёл в подвале дома из-за утечки бытового газа.

В результате взрыва был сильно повреждён пол дома, на стенах появились трещины. Возгорания не произошло.

Травмы получили четыре человека, находившиеся в доме в момент взрыва. Ведётся расследование причин и обстоятельств произошедшего.

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