Сеул, 24 марта, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Продажи первых смартфонов Samsung Galaxy S10 с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) начнутся 5 апреля. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Samsung

В Samsung рассказали, что раньше всего продажи 5G-смартфонов начнутся в Южной Корее. В компании не назвали стоимости устройства, однако агентство со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что на внутреннем рынке стоимость Galaxy S10 5G составит около $1330.

Поставки 5G-смартфонов в другие страны начнутся несколько позже, когда национальные операторы сотовой связи запустят сети соответствующего стандарта. В частности, у Samsung есть соглашение с оператором Verizon, который запустит 5G сеть в США в апреле, а также с оператором O2, который запустит аналогичную сеть в Великобритании к концу года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте представитель китайской компании Huawei Ян Чаобин заявил, что количество пользователей устройств с поддержкой связи 5G достигнет отметки в 500 млн к 2022 году.