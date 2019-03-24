Каракас, 24 марта, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и их марионетку Хуана Гуайдо, который до сих пор является спикером Национальной ассамблеи Венесуэлы, в подготовке плана его убийства. Об этом Мадуро заявил в эфире венесуэльского телевидения, выступая перед сторонниками.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

«Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает», — сказал Мадуро.

Напомним, что американская марионетка Гуайдо по указанию вице-президента США Майка Пенса провозгласил себя президентом Венесуэлы. После этого Гуайдо и его сторонники попытались захватить власть, но не преуспели. Затем была попытка провокации под видом ввоза в страну американской гуманитарной помощи, которая также провалилась.

Сейчас Гуайдо по некоторым данным остается в Венесуэле. Противостояние между чавистами и проамериканскими силами принимает затяжной характер.