Москва, 24 марта, 2019, 09:16 — ИА Регнум. В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».

Питер Брейгель Старший. Охотники на снегу. 1565

В среду, 27 марта, в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки. Температура воздуха утром 28 марта опустится до минус шести градусов Цельсия. При этом ожидается сильный снегопад, в ходе которого в столице может выпасть до трети мартовской нормы осадков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Гидрометцентре заявили, что настоящая весна придет в Москву только в самом конце марта.