Портленд, США, 24 марта, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Портленд Блэйзерс» одержал верх в противостоянии с командой «Детройт Пистонс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Frenchieinportland Аль-Фарук Амину в составе баскетбольного клуба «Портленд Блэйзерс»

Игра проходила на паркете «Мода-центра» в Портленде и закончилась со счетом 117:112 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком матча стал Демьен Лиллард, набравший 29 очков в матче. Ещё 22 очка у нигерийского форварда «Портленда» Аль-Фарука Амину.

Самым результативным у «Детройта» оказался Блэйк Гриффин, который смог набрать 27 очков за игру. Его коллега по команде Андре Драммонд оформил во встрече дабл-дабл с 19 очками и 11 подборами.

Отметим, по итогам матча «Портленд» с соотношением побед/поражений 44−27 укрепил свою четвертую позицию в турнирной таблице западной конференции НБА. «Детройт» с показателем 37−34 на шестом месте востока.