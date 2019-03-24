Вашингтон, 24 марта, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Американская компания Apple получила патент на систему, которая может использоваться для беспроводного заряда аккумуляторов клавиатуры и мыши. Заявка опубликована ведомством по патентам и товарным знакам США.

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В патентной заявке «Беспроводная система зарядки с радиочастотными антеннами» описана система дистанционной передачи энергии.

Отмечается, что в качестве устройства для передачи энергии может выступать компьютер, на корпусе которого размещаются передающие антенны. На клавиатуре или компьютерной мыши устанавливается система для приёма радиочастотных сигналов их преобразования в постоянный ток, который заряжает аккумуляторы.

Таким образом, эта технология может использоваться для беспроводной зарядки периферийных устройств компьютеров Apple iMac.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что на презентации 25 марта компания Apple представит беспроводную зарядную станцию AirPower для смартфонов iPhone, умных часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods.