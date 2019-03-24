Осло, 24 марта, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Около 400 пассажиров уже эвакуированы с терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky у берегов Норвегии. Об этом 24 марта сообщает новостное издание Verdens Gang.

(сс) Pjotr Mahhonin Viking Sky

На борту судна находятся 1373 человека, 915 из них — пассажиры. Эвакуация идёт с помощью трёх вертолётов. Каждый вертолёт может взять на борт 15 человек.

Эвакуация осложнена из-за непогоды: в районе ЧП скорость ветра достигает почти 80 километров в час. Судно сильно качает, поднявшиеся волны не дают подойти к лайнеру вплотную другим судам и исключают возможность спуска спасательных шлюпок.

На борту корабля находится много пожилых людей. Также сообщается, что некоторые пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были эвакуированы в первую очередь и доставлены в медучреждения. По предварительной информации, госпитализация может потребоваться 50 пассажирам судна.

Эвакуированных пассажиров доставляют в специально организованный приёмный центр, а затем размещают в отелях. В приёмном пункте работают сотрудники экстренных служб.

Очевидцы сообщают, что эвакуация проходит спокойно, паники нет. Большая часть людей на борту лайнера — граждане Великобритании и США, но есть и граждане других стран. В частности, стало известно, что на судне находятся трое граждан РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сухогрузе, попавшем в шторм у берегов Норвегии. Судно, получив сигнал SOS от терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky, поспешило к нему на помощь и тоже попало в шторм и потеряло ход.