Осло, 24 марта, 2019, 08:11 — ИА Регнум. По странном стечению обстоятельств ещё одно судно потеряло ход во время шторма у северных берегов Норвегии, где ранее подал сигнал SOS пассажирский лайнер Viking Sky. Об этом сообщают норвежские СМИ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, лайнер Viking Sky, следовавший из Тромсё в Ставангер, на борту которого находились 1300 человек, во время шторма потерял ход и лег в дрейф у берегов Норвегии. Корабль начало сносить к берегу, даже несмотря на то, что он бросил якоря.

Спасатели начали эвакуировать пассажиров и команду парома на берег, где был развернут временный лагерь.

Выяснилось, что после того, как Viking Sky подал сигнал SOS, ему на помощь шел сухогруз, у которого затем также отказали двигатели. Теперь уже команда сухогруза подала сигнал SOS.