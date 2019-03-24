Лондон, 24 марта, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Королевский колледж Лондона провел исследование среди больных раком мозга, чтобы узнать первые симптомы данного заболевания, которые игнорировались людьми. Результаты исследований публикует журнал PLOS One.

Иван Шилов ИА REGNUM Мозг

Выяснилось, что наиболее частые первые симптомы рака мозга, которые люди игнорировали — это кратковременная потеря памяти и потеря равновесия. Большинство заболевших списывали эти симптомы на естественный результат старения.

Также оказалось, что появление потребности дневного сна в зрелом возрасте — тоже один из первых симптомов рака мозга.

Среди других симптомов — кратковременная неразборчивость речи, постоянная усталость, дежавю, фантомные запахи.

При этом большинство людей не считают, что данные симптомы говорят о чем-то серьезном, и даже не задумываются, что надо сходить к врачу.

Многие идут в больницу уже после того, как у них подозревают инсульт или деменцию. Других заставляет идти к врачу ухудшающееся зрение. Некоторых заставляют пойти к врачу близкие.