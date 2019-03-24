Омск, 24 марта, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе ребёнок двух лет, погибли при пожаре в частном доме в Омске. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло утром 24 марта в жилом частном доме с печным отоплением на улице Барнаульской в городе Омске. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела четырёх погибших.

Погибла семья из четырёх человек, проживавшая в доме. Погибли хозяйка дома 57 лет, её дочь 30 лет и внук 2 лет, а также гражданский супруг дочери хозяйки, мужчина 44 лет. Причиной гибели людей стало отравление угарным газом.

Предварительной причиной пожара названа неисправность печи, которой отапливался дом.

По факту гибели людей заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование причин и обстоятельств произошедшего продолжается, ведётся осмотр места происшествия, опрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начатом расследовании гибели при пожаре четырёх человек в Красноярском крае. Среди погибших — трое детей.