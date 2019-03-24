Москва, 24 марта, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали для формирования баллистический условий для стыковки грузового корабля «Прогресс МС-11». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

NASA МКС

Манёвр был проведён 23 марта. В 17:22 мск был запущен двигатель корабля «Прогресс МС-10», состыкованного с МКС. Космическая станция получила приращение скорости на 0,69 м/сек.

После коррекции орбиты минимальная высота МКС над поверхностью Земли достигает 408,8 км, максимальная — 428,8 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта на космодроме Байконур были завершены операции по заправке двигателей грузового космического корабля «Прогресс МС-11». Корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус для проведения заключительных операций по подготовке к запуску.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-11» запланирован на 4 апреля. Корабль доставит на МКС материалы, необходимые для поддержания функционирования станции, включая воду и топливо.