Москва, 24 марта, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Итоги расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом российском вмешательстве в выборы президента США не что иное, как мышь, рожденная горой. Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал в своем микроблоге в Twitter.

Цитата из мф «Сказка о глупом мышонке». Реж. Михаил Цехановский. 1940. СССР Мышь и мышонок

Доклад Мюллера не докажет «сговора с Россией», которого не было. Никто из фигурантов разбирательства — ни Пол Манафорт, ни Майкл Флинн, ни иные персоны — не вступали в сговор с Москвой, отметил он.

«Гора вновь родила дохлого мышонка», — написал Пушков и добавил, что в документе не будет ничего конкретного, только много «дыма и тумана» и разные «хайли лайкли».

Как сообщало ИА REGNUM, итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «связях» Трампа с Москвой передан министру юстиции США Уильяму Барру. Содержание документа пока неизвестно, Барр пояснил, что «изучает доклад».

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