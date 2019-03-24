* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 24 марта, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему сильна в Сирии. Об этом заявил командующий силами коалиции в Сирии, генерал-лейтенант США Пол Лакамера, сообщает пресс-служба международной коалиции.

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«Не заблуждайтесь, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохраняет свою силу», — сказал Лакамера.

Он пояснил, что боевики настроены сохранить то, что осталось от их состава и возможностей. Они либо уходят в отдаленные районы, либо отправляются в лагеря для беженцев в ожидании подходящего момента для возвращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о полном освобождении от боевиков территории Ирака и Сирии благодаря усилиям международной коалиции.

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