Вашингтон, 24 марта, 2019, 05:36 — ИА Регнум. США и их иностранные партнеры по антитеррористической коалиции полностью освободили территорию Сирии и Ирака от группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа, распространенном в его администрацией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Трамп уточнил, что освобождены все территории в Сирии и Ираке, ранее находившиеся под контролем группировки, то есть 100% провозглашенного исламистами «халифата». Это было сделано вместе с участниками коалиции, иракскими силами безопасности и членами вооруженного объединения «Силы демократической Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп показал журналистам карту Ирака и Сирии, отметив, что под контролем террористической группировки не осталось никаких территорий.

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