Черновцы, Украина, 24 марта, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Власти Великобритании запросили у Украины подробности Соглашения об ассоциации с ЕС, желая взять документ за основу для соглашения с Евросоюзом после Brexit. Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Черновцах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Порошенко заявил, что Украина «идет правильным путем» и демонстрирует «весомые результаты». Так, Киев настойчиво шел к беспрецедентному по своим условиям соглашению с ЕС.

В настоящее время Великобритания обращается к Украине, запрашивая условия соглашения, намереваясь «взять его как базу», добавил он и напомнил, что документ включает в себя «углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко обвинил в действиях против Украины кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука, побывавших в России. В Подмосковье Бойко и Медведчук провели переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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