Каракас, 24 марта, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Венесуэльские генералы испытывают прямое давление со стороны США. Им угрожают посредством телефонных звонков и призывают дезертировать, предав президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет испанская газета ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

Операцию по давлению на венесуэльских военных координирует советник главы США по национальной безопасности Джон Болтон. В Вашингтоне рассчитывают, что более половины из примерно 2 тыс. генералов откажутся от поддержки Мадуро, так как он лично назначал на должности только около 800 высокопоставленных военных.

Прочих в США считают «слабыми звеньями», которых можно вывести из игры ради более легкого «перехода к демократии». Этим генералам звонят и предлагают отвернуться от Мадуро, при этом звонящие угрожают им преследованием за коррупцию и демонстрируют, что знают подробности о родственниках военных и их счетах в иностранных банках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп заявил, что в отношении Венесуэлы изучаются все варианты действий. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ заявил о «гангстерской манере» Вашингтона, которая не подразумевает ни диалога, ни уважения к международному праву или конституции Венесуэлы.

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