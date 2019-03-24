США напрямую склоняют венесуэльских генералов к измене Мадуро
Каракас, 24 марта, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Венесуэльские генералы испытывают прямое давление со стороны США. Им угрожают посредством телефонных звонков и призывают дезертировать, предав президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет испанская газета ABC.
Операцию по давлению на венесуэльских военных координирует советник главы США по национальной безопасности Джон Болтон. В Вашингтоне рассчитывают, что более половины из примерно 2 тыс. генералов откажутся от поддержки Мадуро, так как он лично назначал на должности только около 800 высокопоставленных военных.
Прочих в США считают «слабыми звеньями», которых можно вывести из игры ради более легкого «перехода к демократии». Этим генералам звонят и предлагают отвернуться от Мадуро, при этом звонящие угрожают им преследованием за коррупцию и демонстрируют, что знают подробности о родственниках военных и их счетах в иностранных банках.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп заявил, что в отношении Венесуэлы изучаются все варианты действий. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ заявил о «гангстерской манере» Вашингтона, которая не подразумевает ни диалога, ни уважения к международному праву или конституции Венесуэлы.
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