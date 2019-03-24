Хама, Сирия, 24 марта, 2019, 03:47 — ИА Регнум. По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом. Об этом сообщает агентство SANA.

(сс) George Hodan Противогаз

Одно из селений было обстреляно боевиками 23 марта. После этого в больницу города Скальбия стали поступать пострадавшие с удушьем. Люди вдохнули отравляющий газ, который распространился после обстрела, уточняет телеканал Ikhbariya.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 22 марта российские военные зафиксировали в Сирии 13 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, турецкие военные сообщили о 15 таких случаях. От обстрелов пострадали населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Латакия.