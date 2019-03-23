Осло, 24 марта, 2019, 02:51 — ИА Регнум. Эвакуация людей с потерявшего ход норвежского лайнера Viking Sky происходит медленно, экипаж ждет своей очереди. Об этом рассказал российский гражданин Аман Мулдашев, передает 24 марта РЕН ТВ.

(сс) Christian Ferrer Viking Sky

В целом на борту «всё хорошо», отметил он. Эвакуация происходит медленно из-за непогоды и сильных волн. Лайнер сильно качает. Большинство пассажиров — пожилые люди, некоторые получили ушибы. Экипаж помогает им эвакуироваться.

«Ждем, когда придет наша очередь», — сказал Мулдашев.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за отказа одного из двигателей круизный лайнер Viking Sky потерял ход у берегов Норвегии. На борту находились около 1300 человек, их постепенно эвакуируют. Четверо членов команды — российские граждане.

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