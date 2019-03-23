Осло, 24 марта, 2019, 02:40 — ИА Регнум. Четверо российских граждан находятся на борту потерявшего ход норвежского лайнера Viking Sky. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в соцсети Facebook.

(сс) HenSti Viking Sky

Отмечается, что речь идет о членах экипажа. Среди пассажиров граждан России нет.

Дипломаты добавили, что находятся на связи с Объединённым центром координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии и при необходимости окажут соотечественникам помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта у берегов Норвегии попал в шторм круизный лайнер Viking Sky, один из двигателей судна вышел из строя. На борту находились около 1300 человек, им на помощь пришли спасатели. Ранее сообщалось, что три человека на борту — граждане РФ.

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