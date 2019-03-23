Сайтама, Япония, 24 марта, 2019, 02:27 — ИА Регнум. Подготовка к чемпионату мира по фигурному катанию в Японии тяжело далась Алине Загитовой. Спортсменка едва не отказалась выступать, рассказала тренер Загитовой Этери Тутберидзе в эфире программы «Живая жизнь» на Первом канале.

Luu Алина Загитова

«Очень тяжело шла подготовка, морально было тяжело», — сказала Тутберидзе.

Она добавила, что за несколько дней до начала женского турнира возникло желание сняться с соревнований. Однако все вместе, включая Загитову и российскую федерацию фигурного катания, решили, что нужно ехать в Японию и бороться.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуристка Алина Загитова набрала максимальное количество баллов по итогам двух программ — короткой и произвольной, победив на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Другая фигуристка из России Евгения Медведева заняла третье место.

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