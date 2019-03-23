Москва, 24 марта, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Заявление госсекретаря США Майка Помпео об отсутствии «двойных стандартов» в отношении Вашингтона к принадлежности Крыма и Голанских высот говорит как раз об отсутствии у американских властей принципов и стандартов. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает RT.

Gage Skidmore Майк Помпео

Он отметил, что Голанские высоты захвачены вооружённым путём и фактически аннексированы, тогда как Крым был присоединен к РФ добровольно, в силу воли жителей региона. Полуостров воссоединился с Россией в соответствии с международными стандартами и правом на самоопределение.

Однако США в одном случае применяют одни принципы, в другом — другие, добавил сенатор.

«Это политика двойных стандартов — традиционная политика США», — заключил Цеков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время для признания полного суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что заявления Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов», если их сравнить с отношением к воссоединению Крыма с РФ.

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