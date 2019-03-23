Бамако, 24 марта, 2019, 01:21 — ИА Регнум. По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали. Об этом сообщил мэр Банкаса Мулай Гуиндо, передает Reuters.

Кровь

Неизвестные в одежде охотников донзо напали на деревни Огассагу и Велингара в ночь на 23 марта. Деревня Огассагу была разрушена полностью, в ней нашли тела 134 погибших, включая стариков, женщин и детей.

Жертвы есть и в Велингаре, их число пока неизвестно. Жители Огоссагу предполагают, что нападение может быть местью за гибель военнослужащих при атаке боевиков на военный лагерь.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта военный лагерь вблизи поселения Диура в центральном Мали подвергся нападению боевиков местной сламистской группировки. Погибли 23 военнослужащих.

Читайте также: Исламисты взорвали военный конвой в Мали