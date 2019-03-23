Вадуц, 24 марта, 2019, 00:44 — ИА Регнум. 23 марта между национальными сборными Люксембурга и Греции на стадионе «Рейнпарк Штадион» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.

Греция

На 45-й минуте Костас Фортунис открыл счет — 0:1. В конце матча Анастасиос Донис удвоил преимущество греков — 0:2.

Статистика матча (Лихтенштейн/Греция)

Удары 3/21

Удары в створ ворот 0/10

Процент владения мячом 30%/70%

Нарушения правил 9/7

Поданные угловые 2/11

Греция набрала три очка и заняла вторую строчку. Лихтенштейн без очков опустился на последнее место.

Стартовые составы команд на матч:

Лихтенштейн: Бюхель, Гопель, Кауфманн, Вольфингер, Рехштайнер, Визер, Саланович, Бюхель, Хаслер, Полверино, Губзер.

Греция: Влаходимос, Бакакис, Сиовас, Курбелис, Кутрис, Зека, Фортунис, Самарис, Митроглу, Бакасетас, Масурас.

Желтые карточки: Донис — 73.

Голы: Фотунис 45 — 0:1, Донис 80 — 0:2.