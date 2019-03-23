Греция одержала уверенную победу над Лихтенштейном
Вадуц, 24 марта, 2019, 00:44 — ИА Регнум. 23 марта между национальными сборными Люксембурга и Греции на стадионе «Рейнпарк Штадион» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.
На 45-й минуте Костас Фортунис открыл счет — 0:1. В конце матча Анастасиос Донис удвоил преимущество греков — 0:2.
Статистика матча (Лихтенштейн/Греция)
Удары 3/21
Удары в створ ворот 0/10
Процент владения мячом 30%/70%
Нарушения правил 9/7
Поданные угловые 2/11
Греция набрала три очка и заняла вторую строчку. Лихтенштейн без очков опустился на последнее место.
Стартовые составы команд на матч:
Лихтенштейн: Бюхель, Гопель, Кауфманн, Вольфингер, Рехштайнер, Визер, Саланович, Бюхель, Хаслер, Полверино, Губзер.
Греция: Влаходимос, Бакакис, Сиовас, Курбелис, Кутрис, Зека, Фортунис, Самарис, Митроглу, Бакасетас, Масурас.
Желтые карточки: Донис — 73.
Голы: Фотунис 45 — 0:1, Донис 80 — 0:2.