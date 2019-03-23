Москва, 23 марта, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Доводы государственного секретаря США Майка Помпео о том, что вопрос территориальной принадлежности Крыма отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами, смехотворны. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светоч

«Доводы Помпео смехотворны, — написал сенатор. — Когда в Вашингтоне говорят о международном праве, ответом может быть только гомерический хохот».

Пушков отметил, что Голанские высоты были «захвачены Израилем чуть более 50 лет назад», а Крым находился в составе России более 200 лет.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Sky News сообщил, что заявления Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.