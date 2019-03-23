Любляна, 23 марта, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Недавний визит министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта в Словению, в завершение которого он назвал страну бывшим вассалом СССР, вызвал волну международного политического скандала. Об этом со ссылкой на словенское информационно-аналитическое агентство EXFOR. SI ИА REGNUM сообщало в материалах «Идиотизм как основа международной политики» и «Словения поставила Великобританию на место». Но, как выяснилось, у этого вояжа была не менее скандальная подоплёка. Основной целью было лоббирование разрешения британской компании на добычу сланцевого газа в Помурье — регионе Словении, богатом целебными термальными источниками. Ситуацию словенскому информационно-аналитическому ресурсу EXFOR. SI прокомментировала депутат словенского парламента (фракция «Левые») Виолета Томич.

Словения

Как оценивать попытку англичан организовать добычу сланцевого газа в Словении?

Существует огромная вероятность экологической катастрофы. Это недопустимо, когда зарубежные державы так давят на Словению. Мы не можем допустить, чтобы корпорации писали законы, а их лоббисты, оказывая давление на Еврокомиссию, фактически руководили всем ЕС. Последствия этого мы пережили в истории с компанией МАГНА, когда к нам пришла корпорация, выбрала себе 100 га плодородной прекрасной земли и пролоббировала закон Lex Magna. В результате — вместо плодородной земли получили место, где наносится огромный вред экологии от вредного окрасочного производства.

То же происходит с технологией добычи сланцевого газа, которая запрещена в большинстве стран. Фрекинг (разрыв пластов) запрещен во Франции, практически не может быть использован в Германии. А мы оказываемся страной третьего мира и второго сорта. Инвесторов интересует только дешевая рабочая сила, их совершенно не волнует, какая будет экология и что от неё вообще останется.

Прежний министр экологии Юрий Лебан, который выступал против добычи сланцевого газа и сопротивлялся фрэкингу, был устранен со своего поста. Формальным поводом послужила история с проектом второго железнодорожного пути Копер — Дивача. Из-за этого должен бы был вылететь его шеф, бывший в то время премьером Миро Церар, но он благополучно пересел в кресло министра иностранных дел Словении.

В Помурье сосредоточены известнейшие на всю Европу термальные курорты с лечебными источниками, там — кузница здоровья, важная для словенской нации и для всей Европы. Насколько высока вероятность не только экологической, но и экономической и социальной катастрофы в Словении в случае, если британцам разрешат добывать там сланцевый газ?

Об этом никто не думает. Никто не хочет подумать о долгосрочных последствиях для жителей, для государства. Все думают только о быстрой выгоде. Но эта прибыль пройдёт мимо страны. Её получатели диктуют нам свои условия. Я при этом вижу со стороны нашего правительства отсутствие стратегии защиты своего населения от экологического терроризма Великобритании.

Один из основных признаков фашизма и нацизма — это двойные стандарты. Каким-то нациям нельзя, каким-то можно. Получается, что Словения рассматривается как страна второго сорта или «недочеловеки».

Абсолютно. Мы для них народ второго сорта. Есть периферийные страны ЕС, есть страны центровые. Периферия больше всего страдала во время экономического кризиса. За наш счет в это время финансировали страны центра. Бедные финансировали богатых.

Англия — это долгая история империализма, и их форма мышления империалистическая. Они думают, что они хозяева. Двойные стандарты — это уже мировая политическая повседневность. Я — член парламентской группы Совета Европы. Там Россию лишили права голоса, якобы из-за аннексии Крыма. Но мы знаем, что в Крыму исторически подавляющее большинство русских, и они проголосовали за это на референдуме. При этом Совет Европы мирно сотрудничает с Марокко, которое захватило часть Западной Сахары, поставило стену из колючей проволоки протяженностью 2700 км и множество минных полей. И я видела, как там обстоят дела. Там люди на песке построили свою страну и единственное чего хотят — это референдум и возможность самоопределения. А Марокко с ними ведет себя, как будто они никто, ноль. Марокко забирает и продает их руду, титан из их земли.

Вот это — определенно двойные стандарты. И это позорно для ЕС.

Сейчас мы идем к Европейским выборам и мы заявляем — Европа и целый мир перед катастрофой, перед коллапсом. Нам грозит экономическая и социальная катастрофа. Равно нам угрожает и фашизм. Люди чувствуют, что неолиберальный капитализм — это страшно, что их никто не защитит. А правые популисты в каждой стране капитализируют этот страх обычных людей. Их вводят в прострацию и ими управляют.

Никогда еще правый популизм не находил решений проблем. И поэтому мы заявляем, что ЕС должен быть более социален и более экологически безопасен. Одно без другого не существует. Европа снова на распутье — или скатимся в примитивизм и фашизм или пойдем по пути, который предлагаем мы, Левые.