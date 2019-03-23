В калужской исправительной колонии начато производство деревянных поддонов
Калуга, 23 марта, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Производство деревянных поддонов, которые представляют собой транспортную тару, использующуюся для складирования, сбора, перегрузки и перевозки различных товаров начато в одном из цехов калужской исправительной колонии №3. Об этом 22 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова.
По её словам, производственный цех оборудован двумя ленточными пилорамами, торцовочной пилой и столярным инструментом, которые позволяют собирать поддоны трех видов. Все осужденные, которые трудятся на участке деревообработки центра трудовой адаптации, прошли обучение профессии столяра в образовательном учреждении при колонии. Планируемое количество изготавливаемых поддонов — 6 000 штук в месяц. В 2019 году на данном производственном участке планируется произвести продукции на 65 млн рублей.
Напомним, на сегодняшний день в центре трудовой адаптации осужденных ИК-3 трудоустроено 304 человека. Здесь налажен выпуск сувенирной продукции, функционирует подсобное хозяйство, швейное производство, металлообработка.
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