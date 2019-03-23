Калуга, 23 марта, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Производство деревянных поддонов, которые представляют собой транспортную тару, использующуюся для складирования, сбора, перегрузки и перевозки различных товаров начато в одном из цехов калужской исправительной колонии №3. Об этом 22 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова.

Fsin.su Производство деревянных поддонов

По её словам, производственный цех оборудован двумя ленточными пилорамами, торцовочной пилой и столярным инструментом, которые позволяют собирать поддоны трех видов. Все осужденные, которые трудятся на участке деревообработки центра трудовой адаптации, прошли обучение профессии столяра в образовательном учреждении при колонии. Планируемое количество изготавливаемых поддонов — 6 000 штук в месяц. В 2019 году на данном производственном участке планируется произвести продукции на 65 млн рублей.

Напомним, на сегодняшний день в центре трудовой адаптации осужденных ИК-3 трудоустроено 304 человека. Здесь налажен выпуск сувенирной продукции, функционирует подсобное хозяйство, швейное производство, металлообработка.

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