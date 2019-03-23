Осло, 23 марта, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Пассажиров круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход из-за поломки двигателя, эвакуируют у берегов Норвегии. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на местную полицию и спасателей.

Pjotr Mahhonin Viking Sky

ЧП произошло в субботу, 23 марта, у западного побережья страны.

«Четыре вертолета и несколько судов участвуют в спасательной операции, — передает вещатель. — На данный момент эвакуированы около 100 человек».

Известно, что всего на борту круизного лайнера до момента ЧП находились около 1300 пассажиров и членов экипажа.