Киев, 23 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, которые 22 марта провели переговоры с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером в подмосковной резиденции Горки-9, не нарушили ни одного закона. Об этом сообщил сам Бойко, заявление которого обнародовала пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Вадим Чуприна Юрий Бойко

«Мы не нарушили ни одного закона, — сказал Бойко. — Мы отстаивали интересы Украины и ее граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2019 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл в подмосковной резиденции Горки-9 встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. На переговорах также присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Возможность продления контракта на транзит российского голубого топлива через территорию Украины после 31 декабря 2019 года стала одной из тем переговоров политиков.

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