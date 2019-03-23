Красноярск, 23 марта, 2019, 19:29 — ИА Регнум. По факту гибели четырёх человек при пожаре в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Красноярскому краю.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Трагедия произошла в субботу, 23 марта, в селе Таскино. По предварительной версии следствия, пожар в доме возник в результате того, что 10-летний ребенок растапливал печь при помощи бензина.

«Родители в это время спали, с ними находилось двое детей в возрасте 1 год и 9 лет, все четверо погибли», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

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