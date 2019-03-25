Вильнюс, 25 марта, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Европарламент поддержал резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, предложив исключить РФ из списка стратегических партнеров и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Обеспечившие большинство голосов по этому вопросу новички ЕС из Восточной Европы еще раз продемонстрировали функцию, для которой они и создавались. О том, как складывается судьба стран-лимитрофов, взявшихся обеспечивать антироссийскую повестку ЕС, рассказывает автор ИА REGNUM Ярас Валюкенас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Паутина. Евросоюз

ЕС, включив в себя бывшие страны социалистического блока, получил на своей территории «троянского коня», зачастую работающего против общеевропейских интересов и проводящего антироссийскую политику даже в ущерб интересам собственных народов. Для бывших прибалтийских республик СССР негативные тенденции от торговли страхом перед Россией особенно очевидны — обезлюживание, потери в экономике и производстве, и, самое яркое, — потеря политического влияния. Вот какую цену приходится платить за муссирование вездесущей «российской угрозы».

Но объективные обстоятельства не являются препятствием там, где на них с самого начала не собирались обращать внимания; в этом смысле пример Литвы — один из наиболее показательных. Президент этой страны Даля Грибаускайте в своем интервью от 2014 года прямо оскорбила весь российский народ, назвав Россию «террористическим государством». Нынешняя же декларация, принятая в Европарламенте, может оказаться подготовкой к грядущим выборам новых представителей от каждой из 27 стран, входящих в ЕС. Классические русофобы решили отметиться, пока их не сместили более здравомыслящие люди.

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