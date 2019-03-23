Кабул, 23 марта, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Два взрыва прогремели на одном из стадионов в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные чиновники.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Инциденты произошли в субботу, 23 марта, в городе Лашкаргах. По последним данным, в результате ЧП погибли 4 человека, еще более 30 получили ранения.

«Взрывы произошли (на стадионе) в южном городе во время празднования Дня фермеров, в котором приняли участие около 1 тыс. человек», — передает вещатель.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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