Лондон, 23 марта, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Более 4,18 млн человек подписали онлайн-петицию, призывающую правительство Великобритании отменить Brexit, сообщает The Time 23 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Планка была достигнута незадолго до полудня субботы, через несколько дней после того, как веб-сайт петиций парламента неоднократно давал свои. Подписи тем временем накапливались, к тому же подпитываясь одобрениями от знаменитостей — певицы Энни Леннокс, актера Хью Гранта, научного вещателя Брайана Кокса и комика Дэвида Митчелла.

«Уровень подписания является самым высоким, с которым когда-либо приходилось иметь дело сайту, — говорится на странице Комитета по петициям Палаты общин в Twitter. — От 80 000 до 100 000 человек одновременно просматривают петицию. Почти 2000 подписей заполняются каждую минуту».

Предыдущий рекорд для онлайн-петиции составил 4,15 миллиона фамилий в 2016 году, когда речь шла о предложении провести второй референдум по Brexit. Нынешняя петиция перешагнула миллионный порог незадолго до 15:00 по лондонскому времени в четверг после того, как ссылка на петицию стала вирусной на платформах социальных сетей, включая Facebook и Twitter. Она набрала 2 млн подписей менее чем через восемь часов.

«Правительство неоднократно утверждает, что выход из ЕС является «волей народа, — говорится в тексте петиции. — Мы должны положить конец этому заявлению, доказав силу общественной поддержки сейчас, для того, чтобы остаться в ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, парламент обязан рассматривать все петиции, набравшие 100 тыс. подписей и более. На саммите глав государств и правительств стран ЕС 21 марта были согласованы два варианта отсрочки Brexit, который ранее был запланирован на 29 марта.