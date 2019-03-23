Москва, 23 марта, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Видео сопровождения российским Су-27 стратегического бомбардировщика B-52 Военно-воздушных сил (ВВС) США над Балтийским морем появилось в интернете. Короткая видеозапись обнародована на Youtube-канале Минобороны РФ.

Mil.ru Cопровождение бомбардировщика

На записи видно, как российское воздушное судно сопровождает американский самолет.

23 марта Национальный центр управления обороной России сообщил, что истребители Су-27 сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США в небе над акваторией Балтийского моря два раза за минувшие сутки.

Известно, что приближение стратегических бомбардировщиков США к границам РФ не допущено.

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