Москва, 25 марта, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Похоже, что старые элиты Евросоюза в своем отношении к России просто не успевают за быстро меняющейся ситуацией, в которой Россия всё увереннее становится субъектом политического действия. Но теперь, через пять лет после возвращения Крыма и провала попыток привести Россию к нужной Западу линии поведения, перед ЕС все четче проявляется вопрос о том, как отбросить оказавшиеся ошибочными парадигмы поведения, что довольно сложно в связи с до сих пор не прошедшим шоком от провала экономических санкций и прочих форм давления. О том, как приказали долго жить планы по «окончательному решению российского вопроса», пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Проблема у тех в ЕС, кто согласился участвовать в организованном США антироссийском процессе, возникла из-за неверной оценки ситуации в самой России и возможностей, которые она получила, вырвавшись из 90-х. Первым сигналом, намекнувшим оппонентам РФ, что нечто идет не по плану, стали события в Крыму 2014 года, Россия, которая, казалось бы, не способна была проводить масштабные операции, по всем расчетам не должна была осмелиться ни на возвращение Крыма, ни на такое крупномасштабное действие, как операция в Сирии.

Продолжающиеся экономические санкции, введенные после Крыма, ожидавшихся результатов не принесли, при этом европейские политики новой волны, которых в ЕС принято называть «евроскептиками» и «популистами», проявили больше здравомыслия и уже неоднократно высказались за необходимость наладить отношения с Россией и отменить неэффективные и вредящие самому ЕС санкции. Но, надув в своем воображении чудовищный образ «русского агрессора», многие в ЕС испытывают трудности с пониманием того, что делать теперь, когда «эта ужасная страна» демонстрирует всё большую самостоятельность и свободу.

Читайте статью Прозрение Европы: «узда» с России сброшена, и ЕС это пугает и другие публикации Руслана Хубиева.