Москва, 23 марта, 2019, 18:43 — ИА Регнум. 22 марта 2019 года в Москве в Усадьбе Середниково прошло закрытое заседание Московского Клуба «Ценности нации», созданного в противовес таким известным концептуальным организациям, как Римский клуб и Бильдербергский клуб. В работе заседания приняли участие советник министра культуры РФ М. Ю. Лермонтов, ректор Института Цифровой Экономики Р. А. Макаров, ректор Российской международной академии туризма Е. Н. Трофимов, заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия А. П. Девятов, директор Института Развития Коммуникаций Д. В. Роде и др.

Senegalka Усадьба Середниково

В качестве приглашенных в работе Московского клуба приняла участие высокая китайская делегация организации Культурного пояса Великого Шелкового Пути в составе:

Ли Чжуовэй — представитель Китайской ассоциации исследований красной культуры, стратегический советник Китайского организационного комитета пояса «Великий чайный путь»;

Ю. Хунденг — декан Научно-исследовательского института Шелкового пути, председатель Всемирного культурного форума по Шелковому пути, генеральный секретарь Азиатской экономической ассоциации и эксперт по вопросам экономического аналитического центра китайско-российского Западного экономического коридора;

Лю Ли — главный представитель китайско-российской ассоциации стратегического сотрудничества в Китае, исполнительный вице-президент Китайского комитета по международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды и генеральный секретарь Китайского организационного комитета культурного пояса чайного пути;

Пэн Фан — директор департамента зарубежного сотрудничества Китайского даосского колледжа, консультант по вопросам здоровья и культурного развития Великого чайного пути;

Хуэй Минь — вице-президент сети «Один пояс, один путь»;

Ван Пудзунь — директор Южного департамента китайской сети «Один пояс, один путь».

В ходе совещания экспертами были даны следующие оценки текущей ситуации в мире.

Мир в целом находится в состоянии трансформации, очень мощной, динамично развивающейся трансформации. Современный кризис — не только перелом индустриального общества расширенного воспроизводства капитала, упершегося в «пределы роста» по ресурсам, экологии и долгам на кредит, но и изменение социума, изменение выстроенных на взаимовыгодных интересах производственных отношений между людьми. Интересы выгодоприобретателя уже более не способны скреплять общество.

В связи с развитием высокоскоростных линий связей и технологий 5G отпадает необходимость в сосредоточивании в одном месте нескольких сот сотрудников, в их ежедневном перемещении с жилых окраин в центр города. Утрачивается потребность в строительстве огромных офисных зданий и соответственно вообще в деловых центрах, так и в целом в урбанизации как таковой, что в свою очередь в вместе с новыми технологиями энергосбережения приведет к резкому снижению потребления электроэнергии.

Города более не станут развиваться как центры бизнеса и промышленности, а только как центры культуры и образования, науки и здравоохранения. В то время как сельские территории начнут развиваться не только в направлении интенсивного автоматизированного сельского хозяйства, но и как места комфортного экологически чистого проживания с элементами личного подсобного хозяйства.

Утрачивает смысл владение личным автотранспортом, а соответственно будет сокращаться и основанная на этом инфраструктура, в первую очередь мегамоллы и гипермаркеты. Автомобиль становится не личным, а общественным транспортом.

Перевод всего транспорта на электричество резко снизит потребности в углеводородах. А биогазовые технологии на селе дадут почти неограниченные источники тепла и энергии. Вложения в развитие природного капитала более не дадут должной нормы прибыли.

В то же время получат мощный толчок в развитии те государства, которые будут вкладывать в развитие человеческого капитала, то есть в стимулирование рождаемости, в качественное всеобщее образование, в здравоохранение, в качество жизни.

Общество меняется, оно перестает быть обществом потребления. Это хорошо видно в тенденциях и стремлениях современной молодежи. Молодые люди массово отказываются от идей покупки квартиры и автомобиля, от дорогих брендовых вещей.

Стиль, вкус и успешность более не определяются наличием тех или иных вещей. Ключевой ценностью среди молодежи являются знания, умения, способности к адаптации в различных странах и культурах и желание приходить на помощь ближнему — волонтерство.

Общество будущего — это не общество искусственного интеллекта, это общество коллективного просвещенного и активного разума, это всеобщий доступ к различным информационным ресурсам: к культуре народов планеты Земля, к знаниям разных сфер человеческой деятельности; к формализации, оценке и капитализации нематериальных активов. Это возможность каждого генерировать новое небывалое.

Главным же локомотивом развития общества, с точки зрения Московского клуба, должна стать культура. Культура не как набор искусств (музыка, кино, цирк, театр, живопись, литература и т. п.), а как единство эстетики, этики и логики, выводящее на иной уровень бытия, где человек устремлен не к богатству, власти и славе, но к смыслу жизни, и не в получении благ — «благополучии», но в стяжании духа и отдаче — «благодати».

Культура накроет экономические и социальные интересы людей ценностями этики, эстетики и троичной «логики сердца», в которой этика занимает верхний уровень пирамиды концептуальной власти, ибо осознание того, что человеку можно, а что нельзя (нравственность) возникло в духовной среде раньше идей и независимо от религии. Семья испокон веков строилась не на идеях и вероучении, но на этике.

На принципах этики государственного строительства и этики совести отдельного человека можно строить новую общность людей — семью народов незападных цивилизаций, как более справедливого и гармоничного миропорядка, основанного на смыслах и ценностях культуры. В котором культура становится основанием воли наших народов к победе в мировом кризисе индустриального общества потребления материальных благ и перехода в постиндустриальное общество экономики знаний.

Модель международных отношений стран и народов незападных цивилизаций как «семьи народов» в 2017 году была презентована в Женеве и Давосе лидером КНР Си Цзиньпином в формулировке создание «сообщества единой судьбы человечества». Ядром этого сообщества будет «Культурный пояс Великого Чайного Пути», который должен стать духовным центром притяжения, вокруг которого соберутся страны и народы. Поскольку Чайный Путь был ответвлением Шелкового Пути, строительство Культурного пояса Великого Чайного Пути становится частью геополитической доктрины «один пояс, один путь».

Примером материализации российско-китайского взаимодействия в рамках Культурного пояса должна стать запущенная из подмосковной усадьбы Лермонтова Середниково — стратегическая инициатива «Парус единой судьбы» и как часть его — туристический круизный маршрут на теплоходах из Китая в Россию по великим рекам Сибири.

Будущее Московский клуб видит в переходе на иной уровень бытия, где основой общества является культура как управляющая навигационная программа жизнедеятельности человека, общества и государства, а Минкультуры России как орган власти наделено полномочиями защиты национальной безопасности в сфере сбережения и продвижения общенациональных ценностей.