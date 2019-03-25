Пекин, 25 марта, 2019, 06:05 — ИА Регнум. О том, как внутренняя политика Китая тесно переплелась с его внешними достижениями и усилиями по укреплению собственной безопасности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дракон

Стратегические задачи, которые поставило китайское руководство во внутренней политике, в качестве крупного политического этапа включают завершение к 2021 году плана преобразования Китая в «общество среднего достатка». А значит, показательными становятся результаты мер, выводящих из зоны бедности и нищеты бывшие когда-то отсталыми китайские регионы — прежде всего, находящиеся на периферии.

Исторически сложившееся различие китайского Севера и Юга зачастую использовалось его недругами для организации внутренней свары в группах китайской элиты, но программа, выравнивающая экономическое положение регионов Китая и не оставляющая в стране зон бедности, закрывает саму возможность такой опасности. Когда-то отсталый в экономическом отношении Север, разумеется, тяжело подтянуть до уровня развитого Юга, где расположены основные мегаполисы и промышленные гиганты. Тем не менее, судя по реакции США и Великобритании, а также по успехам Китая на международной арене, руководству страны удается совмещать сбалансированное развитие своей державы с развитием сотрудничества в рамках международного проекта «Один пояс — один путь».

Крупнейшим в году внутриполитическим событием Китая являются сессия китайского парламента, которая проходит одновременно с сессией Народного политического консультативного совета страны. На этом фоне особенно интересным было выступление Вана И — главы МИД КНР, члена политбюро КПК и Госсовета, который говорил о ситуации во внешней политике и о международных отношениях Китая. Ван И в своем докладе в парламенте заявил о планах принять в Пекине делегации более чем сотни государств, а также многочисленные конференции деловых кругов, участников упомянутого проекта. Всё перечисленное является примечательным на фоне угроз США надавить на Китай с целью ограничения его торговых возможностей. Учитывая, что США по географическим причинам в проекте «Один пояс — один путь» не участвуют, то их возможная ссора с Китаем в обозримом будущем может начать походить на изоляцию.

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