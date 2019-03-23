Калуга, 23 марта, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Экспозиция, состоящая из 52 крупноформатных снимков, подготовленная межрегиональной общественной организацией «Союз фотографов дикой природы» (СФДП) широко представлена на открывшемся в калужском Инновационном культурном центре фотовернисаже «Живой Мир».

Gtrk-kaluga.ru На фотовыставке

Как сообщили 23 марта корреспонденту ИА REGNUM организаторы выставки, ряд фотографий экспозиции отмечены на престижных, в том числе международных, фестивалях и фотоконкурсах.

После Москвы, Санкт-Петербурга и Ульяновска Калуга стала четвертым городом, жители и гости которого смогут посетить выставку и принять участие в мастер-классах фотографов-анималистов.

Сегодня, «Союз фотографов дикой природы» организовал в рамках фотовернисажа «День дикой природы». В программе — выступления членов Союза фотографов дикой природы с рассказами о заповедниках, национальных парках и удаленных территориях России и мира.

Посетить калужскую фотовыставку «Живой Мир» можно бесплатно до 6 апреля 2019 года.

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