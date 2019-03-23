Анкара, 23 марта, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 23 марта сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

По данным военного ведомства, «воздушная операция» проводилась в районе Хафтанин.

«В результате авиаударов уничтожены огневые точки, укрытия, убежища и склады с боеприпасами», — передает вещатель.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Турция регулярно наносит удары в Ираке по позициям Рабочей партии Курдистана, считая данную организацию террористической.

Читайте также: ВВС Турции вновь нанесли удар по Ираку