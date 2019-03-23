Обнинск, Калужская область, 23 марта, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Обнинск Калужской области посетила делегация из города Шэньчжэнь (провинция Гуандун, КНР). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, делегация из Китая, возглавляемая Сун Дзилианом, представляла в первом наукограде России корпорацию CGN — одну из ведущих китайских атомных корпораций. В её состав входит 41 дочерняя компания, а общая численность занятых в корпорации составляет 35 тысяч человек. CGN выполняет проекты по строительству атомных энергоблоков с различными реакторными технологиями.

Admobninsk.ru Китайские гости предложили Обнинску и Шэньчжэню создать побратимские связи

В Доме ученых с китайской делегацией встретились глава администрации Обнинса Владислав Шапша, генеральный директор Экспериментального научно-исследовательского и методического центра «Моделирующие системы» Валерий Левченко.

На встрече рассматривалась возможность создания современного центра по изучению и разработке современных реакторных технологий. Также, имея большой научный и практический опыт обнинских специалистов, предлагалось сотрудничество в создании принципиально новых быстрых реакторов.

«Мы очень заинтересованы в сотрудничестве и готовы в дальнейшем развивать наши отношения», — заявил Владислав Шапша.

Центр «Моделирующие системы» основан в 1991 году на базе отраслевой лаборатории Минатома «Тренажер» и специализируется в области прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для атомной энергетики и промышленности, а также иных высокотехнологичных производств.

Китайские гости также предложили Обнинску и Шэньчжэню создать побратимские связи, а также пригласили обнинскую делегацию посетить Шэньчжэнь с ответным визитом.

Напомним, Шэньчжэнь сегодня входит в десятку самых быстро развивающихся городов Китая. Здесь расположены самые крупные в стране центры электронной и электротехнической промышленности. Это относительно молодой и наиболее активно развивающийся мегаполис Поднебесной, называемый китайской «Силиконовой долиной».