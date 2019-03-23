Калуга, 23 марта, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В Калуге, глава Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин представил личному составу транспортной полиции областного центра нового руководителя подполковника полиции Дмитрия Ястребова.

Фото пресс-группы Калужского линейного отдела МВД России на транспорте Подполковник полиции Дмитрий Ястребов

Как сообщили 23 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-группе Калужского линейного отдела МВД России на транспорте, подполковник полиции Дмитрий Ястребов ранее возглавлял линейный отдел МВД России на станции Ртищево.

Подполковник полиции Дмитрий Ястребов родился 19 августа 1975 года в городе Ртищево Саратовской области. По окончании в 1996 году Саратовской высшей школы милиции работал в должности эксперта линейного отдела милиции на станции Ртищево, с марта 2008 года был назначен первым заместителем начальника линейного отдела милиции на станции Ртищево — начальником криминальной милиции. С 2012 года занимал должность начальника ЛО МВД России на станции Ртищево.

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