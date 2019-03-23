Иркутск, 23 марта, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Мотоциклист вместе с мотоциклом провалился под лёд на озере Байкал. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Lode Van de Velde Harley Davidson

Происшествие случилось в районе пролива Малое море недалеко от мыса Уляхта. Здесь, по данным регионального ведомства, практически нет прочного льда и много участков открытой воды.

Молодой байкер ехал по льду на мотоцикле вместе с товарищем, когда лёд проломился и мотоциклист ушёл под лёд вместе со своим транспортным средством. Водителя успел вытащить из воды товарищ, а мотоцикл утонул. Глубина в месте провала составляет 40 метров.

Пострадавший байкер был участником мероприятия «Baikal ice Harley challenge-2019», организатором которого выступил дилерский центр «Harley-Davidson». Организатор включил в программу мероприятия катания по льду озера Байкал на мотоциклах, несмотря на настойчивые рекомендации ГУ МЧС не проводить ледовые катания из-за ненадёжного льда на озере.

В настоящее время спасатели МЧС уже довольно долгое время пытаются уговорить граждан не выезжать на лёд. Ситуация осложняется тем, что часть участников мероприятия привезла с собой алкогольные напитки.

В помощь сотрудникам МЧС направлены сотрудники ГИБДД и полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении семи рыбаков с оторвавшейся от берега льдины на озере Ильмень в Новгородской области. В пресс-службе ГУ МЧС по региону напомнили, что выход на лёд озера Ильмень запрещён с 18 марта 2019 года.