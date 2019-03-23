Пермь, 23 марта, 2019, 15:45 — ИА Регнум. В Органном концертном зале Перми пройдет концерт, приуроченный к годовщине трагических событий в городе Кемерово, сообщает 23 марта издание 59.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и игрушки у Представительства Кемерово в Москве

На сцене выступит Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии, который возглавляет народный артист России Владислав Новик. Гостем мероприятия будет органист Кафедрального собора в Калининграде Мансур Юсупов.

Мероприятие состоится 25 марта в 19:00 по местному времени. Вход свободный. Также предполагается трансляция концерта в интернете, в режиме реального времени.

Напомним, 25 марта 2017 года в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе женщины и дети. Пожар стал вторым крупнейшим по числу жертв пожаром в современной истории России, после пожара в клубе «Хромая лошадь» в городе Перми, жертвами которого стали 156 человек.