Москва, 23 марта, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Порядка 22,5% граждан Российской Федерации курят ежедневно. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.

Николай Фешин. Женщина с сигаретой. 1917

Опрос проводился среди граждан старше 15 лет. Респондентам задавался вопрос, курят ли они, и как часто.

Оказалось, что в возрастной группе от 15 до 19 лет курят 6,9%; в группе 22−24 года — 22,8%; 25−29 лет — 29,7%; от 30 до 39 лет — 29,9%.

Хуже всего дело обстоит с возрастной группой от 40 до 50 лет. Тут курят 32,5%.

После 50 курильщиков становится меньше — около 25,1%; после 60 лет ещё меньше — 12,2%.

Таким образом 22,5% граждан России курят постоянно.

4,8% заявили, что курят лишь иногда, 72,5% сказали, что никогда не курят.