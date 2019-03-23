Росстат выяснил, что в России постоянно курят 22,5% граждан
Москва, 23 марта, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Порядка 22,5% граждан Российской Федерации курят ежедневно. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Опрос проводился среди граждан старше 15 лет. Респондентам задавался вопрос, курят ли они, и как часто.
Оказалось, что в возрастной группе от 15 до 19 лет курят 6,9%; в группе 22−24 года — 22,8%; 25−29 лет — 29,7%; от 30 до 39 лет — 29,9%.
Хуже всего дело обстоит с возрастной группой от 40 до 50 лет. Тут курят 32,5%.
После 50 курильщиков становится меньше — около 25,1%; после 60 лет ещё меньше — 12,2%.
Таким образом 22,5% граждан России курят постоянно.
4,8% заявили, что курят лишь иногда, 72,5% сказали, что никогда не курят.