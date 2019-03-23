Москва, 23 марта, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Малочисленные митинги сторонников КПРФ прошли в городах России 23 марта. Самым массовым из них стал московский митинг — по оценке МВД, в 20-миллионом городе на него пришли около 2500 человек.

Телеграм-канал «Товарищ майор» Коммунисты проигнорировали призыв партии: митинги оказались малочисленными

«В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие около 2500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности», — говорится в официальном сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД.

В разы меньше участников собрали митинги в других городах. По поступающим из регионов оценкам наблюдателей во Владивостоке акция коммунистов собрала около 50 человек, в Хабаровске — 250, в Биробиджане — 200, в Астрахани — 130, в Красноярске — 150, в Чите — 100, в Находке — 50, Улан-Удэ — 80, Новосибирске — 150, Ижевске — чуть более 100, Тамбове — 80, Махачкале — 100, Саранске — примерно 110, в Элисте — 30 человек.

Помимо стандартных требований КПРФ социально-политического характера, центральный комитет партии анонсировал, что на митингах будет затронута тема отказа Центризбиркома в передаче вакантного мандата депутата Государственной думы РФ (освободился после смерти нобелевского лауреата Жореса Алфёрова) подмосковному бизнесмену Павлу Грудинину по причине наличия у того на момент регистрации счетов в иностранных банках и 100-процентной доли в белизском офшоре Bontro Ltd. О том, что эта тема будет поднята на митинге в Москве, во время заседания ЦИК заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Однако, судя по публикациям в социальных сетях, не все участники разделили стремление КПРФ защитить крупного бизнесмена. Известный блогер Максим Кононенко, в частности, опубликовал у себя на странице фотографию, на которой участник митинга держит плакат с надписью «Я за КПРФ, но Грудинин — (оскорбительное слово) и олигарх».

«В первичных ячейках зреет бум. Старые подпольщики не понимают, почему они, положившие свою жизнь на борьбу с миром капитала, должны терпеть в своих рядах, причем в своих первых рядах, одиозного капиталиста. Почему они должны поддерживать бросившего жену без средств к существованию и скрывшего свои офшоры олигарха, выдававшего израильскую клубнику за подмосковную», — прокомментировал Кононенко.

На фотографии с московского митинга другого пользователя мужчина держит плакат «Зюганов, не прикрывай зарвавшегося жлоба!» «Лендлорд Грудинин уже стал причиной раскола в партии», — делает вывод автор публикации. «Столь яростная защита подмосковного олигарха со стороны КПРФ означает, что партия окончательно превращается в структуру по обслуживанию конкретных коммерческих и личных интересов «тугих кошельков», — отмечает издание «Новые известия».

Как сообщает Ура.Ру, ещё один участник митинга призвал самого Грудинина отдать причитающиеся деньги бывшей супруге, которая, напомним, в настоящее время по суду добивается раздела совместно нажитого имущества, включая белизского офшора, свою причастность к которому отрицал директор «Совхоза им. Ленина». Ирина Грудинина, начиная с этой недели, находится под охраной полиции, так как опасается бывшего мужа с его связями и финансовыми ресурсами.

Адвокаты Грудининой также заявили, что у них есть сведения о зарубежной недвижимости её бывшего супруга, — пишет «Московский комсомолец». При этом сам Грудинин на состоявшемся митинге в Москве уверял собравшихся, что живёт как обычный человек — в одном доме с другими работниками «Совхоза им. Ленина».

По данным «Новых известий», изначально КПРФ рассчитывала привлечь на митинг в столице 10 000 своих сторонников, ради чего и была выбрана площадка в центре города — на проспекте Академика Сахарова. Мэрия Москвы согласовала митинг, в связи с чем было перекрыто движение на указанной территории. Аналогичная ситуация сложилась и в Ульяновске, где, как сообщает сайт «Ульяновские новости», акция коммунистов стала причиной перекрытия сразу нескольких центральных улиц города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании ЦИК 21 марта были обнародованы данные, согласно которым в момент регистрации Грудинина кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году он владел 100% долей Bontro Ltd, имел несколько незакрытых и незадекларированных счетов в иностранных банках, в том числе — в золоте. Закон о статусе депутата Госдумы не позволяет ему являться собственником иностранных компаний и иметь счета в иностранных банках даже на стадии регистрации кандидатом. При этом представители КПРФ на заседании ЦИК не отрицали, что Грудинин владеет иностранными активами, но требовали проигнорировать этот факт.