Пермь, 23 марта, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В Пермской художественной галерее в День театра состоится встреча с заслуженным художником России Юрием Жарковым, сообщает 23 марта корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Жарков

Художник передаст в дар галерее более 30 авторских эскизов, которые были созданы для спектаклей в Пермском театре юного зрителя, где Жарков трудится в должности главного художника более 20 лет.

В новой коллекции представлены эскизы оформления сцены к спектаклям «Элькино золото», «Охота жить», «Большая советская энциклопедия», эскизы костюмов к спектаклям «Ричард III», «Вальпургиева ночь» и другим»

«Для художника театра очень важен контакт как с литературным материалом, так и с режиссером. Переводя режиссерскую идею в зримый образ, сценограф должен находиться как бы внутри придумываемых декораций, перевоплощаться в героев, чувствовать нерв будущего спектакля», — отмечают в художественном учреждении.

Встреча с известным художником состоится в Пермской художественной галерее в День театра 27 марта в 17:30 по местному времени. Посетителей ждет рассказ героя в трех лицах: как актера (именно в этом амплуа начинал свою творческую карьеру Жарков), как художника, как постановщика.