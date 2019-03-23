Москва, 23 марта, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Авиаборт, следовавший по маршруту Москва — Саратов был вынужден уйти на запасной аэродром в Волгограде из-за плохих метеоусловий в пункте назначения. Об этом 23 марта сообщила администрация аэропорта Волгограда.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Самолёт, принадлежащий компании «Аэрофлот» совершил посадку в аэропорту Волгограда в 13:14 (12:14 мск). На борту авиалайнера находятся 73 пассажира.

Администрация аэропорта в настоящее время принимает меры по отправке пассажиров. Сообщается, что часть пассажиров вернётся авиарейсом в Москву, часть, возможно, поедет в Саратов автобусом.

По данным Гидрометцентра в Саратове сегодня наблюдается сильный снег с дождём и ветром.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене либо задержке 35 авиарейсов в аэропортах Москвы из-за непогоды.