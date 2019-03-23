Москва, 23 марта, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский ответил на требование лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать российское Минкультуры, так как ни в одной стране мира якобы нет подобного учреждения. Соответствующее заявление Мединский сделал сегодня, 23 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Государственной думе состоялись парламентские слушания концепции закона «О культуре». В слушаниях в том числе принял участие лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. На самих слушаниях Шнуров громких заявлений не делал, но вот за пределами зала заседаний он заявил журналистам, что ни в одной стране мира якобы нет министерства культуры и подчеркнул, что будет отстаивать свою позицию — «всех разогнать, как матрос Железняк».

Министр культуры Мединский заявил, что не согласен с заявлением Шнурова, и уверен, что тот вообще не понимает о чем говорит. Мединский подчеркнул, что министерство культуры так или иначе есть почти во всех странах.

«Он не понимает, что говорит. Министерство культуры есть везде. Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть. Я думаю что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая, очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет», — сказал Мединский.