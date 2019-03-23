Черновцы, Украина, 23 марта, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает, что его страна в течение следующих пяти лет «приблизится» к вступлению в военный блок НАТО и Европейский союз. Об этом Порошенко заявил сегодня, 23 марта, выступая в Черновцах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«В следующие пять лет реализации нашего плана Украина уже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО», — сказал Порошенко.

Он пояснил, что, по его мнению, без членства в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе безопасность на Украине «будет зависеть от России».

Порошенко совершенно недвусмысленно намекает, что приближение Украины к вступлению в НАТО и ЕС якобы напрямую связано с его переизбранием на второй президентский срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чем ближе день выборов на Украине — 31 марта — тем больше обещаний раздает Порошенко, рейтинг которого низковат. Действующий президент обещает «вернуть Крым», «вернуть Донбасс», сделать из Украины «великую страну богатых людей», а также привести Украину в НАТО и Европейский союз.