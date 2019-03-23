Москва, 23 марта, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро попросила президента России Владимира Путина выдать ей российский паспорт. К российскому лидеру она обратилась в эфире программы «Вечерний Ургант» 22 марта на Первом канале.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

В эфире передачи Орейро рассказала, что около 15 раз была в России и чувствует себя более русской, чем какой-либо другой иностранец, который имеет российское гражданство.

«Мне только остается, чтобы Путин выдал мне паспорт российский. Но, по-моему, он не хочет», — пошутила Орейро.

Ведущий программы Иван Ургант в шутку заверил уругвайскую звезду, что президент России обязательно посмотрит данный эфир. Тогда Орейро решила воспользоваться моментом и обратилась к Путину с просьбой о российском гражданстве.

«Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я. <…> Я даже больше русская, чем сам Жерар Депардье», — сказала она.

Ранее стало известно, что Орейро приехала в Россию с туром, который называется «Незабываемый» (Unforgettable Tour). Концерты Орейро пройдут в 15 городах России, в том числе, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Воронеже, Перми, Калининграде, Тольятти и Ярославле.